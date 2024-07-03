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Сегодня, 19:57

Полузащитник «Галатасарая» Актюркоглу не заинтересован в переезде в Россию

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Вингер «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу не заинтересован в переходе в РПЛ, сообщает Legalbet.
У 25-летнего игрока есть предложения из топ-5 лиг. Представители футболиста ведут переговоры с клубами из Франции и Испании. В окружении Актюркоглу считают, что Евро-2024 является для него возможностью повысить трансферную стоимость и еще больше привлечь к себе интерес.

Актюркоглу сыграл на Евро-2024 в четырех матчах, выходя на замену, и отметился голом в ворота Грузии. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака».

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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