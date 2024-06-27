Сегодня, 17:25
Полузащитник Денис Глушаков пошутил по поводу своего возвращения в «Химки».
27 июня пресс-служба сообщила о подписании контракта с 37-летним игроком.
«Вернулся с вахты», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.
20 мая Глушаков объявил об уходе из «Урарту». Хавбек выступал за команду с февраля 2024 года, отыграв 12 матчей во всех турнирах.
В России футболист защищал цвета «Спартака», «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и «Ахмата». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.