Полузащитник «Гремио» Бителло отказался от перехода в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бителло не перейдет в «Динамо», утверждает GauchaZH.

По информации источника, предложение бело-голубых устроило «Гремио», но 23-летний бразилец отказался от трансфера, поскольку не хочет переходить в команду из Восточной Европы.

Бителло играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В текущем сезоне хавбек провел 42 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.