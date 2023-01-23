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Гулиев: «Насколько мне известно, переговоры с клубом «Нефтчи» велись»

Иван Шитик
Корреспондент
Аяз Гулиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Азербайджана.

— Хотели бы вы продолжить клубную карьеру в Азербайджане?

— Я все еще играю в России. У меня есть контракт. Было бы неправильно сказать, что я готов к переходу прямо сейчас. Сейчас я сосредоточен на клубе, чью футболку я ношу. По причинам, которые я перечислил, обсуждать этот вопрос нецелесообразно, — сказал Гулиев Sportlife.

— Вы смотрите азербайджанский футбол?

— Я не буду лгать. Есть матчи, которые я смотрю, но не все игры.

— Вы получали серьезные предложения от «Нефтчи» или «Карабаха»?

— Еще раз отмечу, что такие предложения предварительно обсуждаются с руководством клуба. Насколько мне известно, переговоры с клубом «Нефтчи» велись и могут продолжаться. У меня нет информации о переговорах с клубом «Карабах».

— Можем ли мы увидеть вас в одном из азербайджанских клубов этой зимой?

— Я не думаю, что это произойдет этой зимой. В настоящее время у меня действующий контракт с клубом, я игрок «Химок». Еще раз отмечу, что сейчас я сосредоточен на Российской премьер-лиге. Однако мы не можем знать будущее.

Аяз Гулиев
ФК Карабах
ФК Нефтчи
ФК Химки
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