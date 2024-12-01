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Сегодня, 17:00

Бакаев — о возможной отставке Артиги: «Игра показала, как мы реагируем на слухи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о вероятной отставке главного тренера команды Франка Артиги.

В рамках 17-го тура РПЛ подмосковная команда обыграла «Локомотив» со счетом 3:1. Это стало второй победой химчан над железнодорожниками в текущем сезоне чемпионата России.

— Можно ли сказать, что играли за тренера, учитывая слухи о его уходе?

— Игра показала, как мы реагируем на эти слухи. Мы показали, что готовы играть за тренера, а он — давать результат. Главное сейчас — провести хорошие сборы, но сначала — игра с «Динамо». Дальше, дай Бог, будет больше.

После 17 матчей «Химки» занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 16 очков.

Зелимхан Бакаев
ФК Химки
Франк Артига
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