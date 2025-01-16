Игрок «Химок» Магомедов — об аресте Садыгова: «Не переживаем, надеемся только на хорошее»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал ситуацию с задержанием инвестора клуба Туфана Садыгова.

«На данный момент нет никаких переживаний. Надеемся, все будет хорошо. Долги перед игроками? Нет, все нормально. Ничего критического нет», — приводит «РБ Спорт» слова Магомедова.

В середине декабря суд отправил под домашний арест Садыгова на срок 1 месяц 18 суток. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. При этом сообщалось, что арест предпринимателя связан не с футболом, а с его строительным бизнесом.