Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:05

Игрок «Химок» Магомедов — об аресте Садыгова: «Не переживаем, надеемся только на хорошее»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал ситуацию с задержанием инвестора клуба Туфана Садыгова.

«На данный момент нет никаких переживаний. Надеемся, все будет хорошо. Долги перед игроками? Нет, все нормально. Ничего критического нет», — приводит «РБ Спорт» слова Магомедова.

В середине декабря суд отправил под домашний арест Садыгова на срок 1 месяц 18 суток. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. При этом сообщалось, что арест предпринимателя связан не с футболом, а с его строительным бизнесом.

Источник: РБ Спорт
2
Бутта Магомедов
Футбол
ФК Химки
Туфан Садыгов
Читайте также
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Сегодня
Вчера
Неделя