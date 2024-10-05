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Хавбек «Химок» Магомедов: «На данный момент «Краснодар» — лучшая команда РПЛ»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 11-м туре РПЛ.

«В чемпионате «Краснодар» в этом сезоне еще ни разу никому не проигрывал. Они на данный момент, наверное, лучшая команда РПЛ. Они это доказали в недавнем матче с «Зенитом». Поэтому нам будет тяжело, но в РПЛ играть и зарабатывать очки можно со всеми клубами. Мы приложим максимум усилий для этого», — цитирует Магомедова Legalbet.

Матч «Краснодар» — «Химки» состоится 6 октября. Начало — в 19.00 мск.

Источник: legalbet.ru
Бутта Магомедов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки

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