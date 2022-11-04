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Сегодня, 21:20

Глушаков — о победе над «Оренбургом»: «Почему без Гогниева? Он же был в раздевалке, давал установку»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) ответил на вопрос о том, как на команду повлияло отсутствие главного тренера Спартака Гогниева, который наблюдал за игрой с трибуны из-за дисквалификации.

— Теперь легче будет «Химкам»?

— От победы? Это одна из игр. Дальше должно быть больше. Первые мысли после матча? Слава Богу, что взяли три очка.

— Команде проще без Гогниева играть?

— Почему без Гогниева? Он же был в раздевалке, давал установку. Бывают такие случаи и стечения обстоятельств, когда тренера нет на скамейке запасных, но он всегда на связи с тренерским штабом.

— Присутствовали вы на установке?

— У меня травма. Я не знаю, какая была установка на игру.

— Чем сегодняшний матч отличался от остальных при Гогниеве?

— Это вопрос не ко мне, а к тренеру.

— Его отсутсвие на скамейке повлияло?

— Не ко мне вопрос. Сейчас ребята выйдут, спросите у них, как они себя чувствовали.

— Капитанскую повязку сохранил Гогниев?

— Я не разговаривал на эту тему.

Денис Глушаков
Спартак Гогниев
ФК Оренбург
ФК Химки
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