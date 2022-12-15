Глушаков: «Второй сбор «Химок»? Может, приедут более талантливые футболисты. Может, не нужен буду»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» об участии во втором тренировочном сборе подмосковной команды.

— Стоит ли ждать вас на втором сборе «Химок» в январе следующего года?

— У меня контракт с «Химками». А дальше посмотрим, видно будет. Может, приедут более талантливые футболисты, молодые и перспективные, на которых клуб будет расчитывать. Может, я не нужен буду. Кто знает? Нет смысла сейчас загадывать. У меня впереди отпуск.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.