Глушаков о неудачах «Химок»: «На этом жизнь не останавливается, надо двигаться дальше»

Сегодня, 19:06
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал неудачную игру подмосковного клуба в этом сезоне РПЛ.
Хавбек приехал на матч Медиалиги. Он сыграет за «Реалити» против «Амкала».
— Что происходит с «Химками»? Это же прям трагедия.
— Нет результата, нет побед.
— Что делать?
— Выходить с этой ситуации, больше работать, больше тренироваться.
— Как это объяснить? Просто это очень плохо.
— Понимаю, что очень плохо. Но жизнь на этом не останавливаться, надо дальше двигаться, играть.
«Химки» занимают предпоследнее место с 9 очками после 15 матчей РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования