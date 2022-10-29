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Сегодня, 19:06

Глушаков о неудачах «Химок»: «На этом жизнь не останавливается, надо двигаться дальше»

Глушаков прокомментировал неудачную игру подмосковного клуба в этом сезоне РПЛ
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал неудачную игру подмосковного клуба в этом сезоне РПЛ.

Хавбек приехал на матч Медиалиги. Он сыграет за «Реалити» против «Амкала».

— Что происходит с «Химками»? Это же прям трагедия.

— Нет результата, нет побед.

— Что делать?

— Выходить с этой ситуации, больше работать, больше тренироваться.

— Как это объяснить? Просто это очень плохо.

— Понимаю, что очень плохо. Но жизнь на этом не останавливаться, надо дальше двигаться, играть.

«Химки» занимают предпоследнее место с 9 очками после 15 матчей РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Денис Глушаков
ФК Химки
2
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