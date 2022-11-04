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Сегодня, 21:15

Глушаков — о приглашении священника «Химками»: «Для меня это нормальное явление»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал решение клуба пригласить священника на стадион.

«Священник на стадионе? Я верю в бога. Для меня это нормальное явление. Знаю, что к Юрию Семину в «Локомотиве» еще приезжали священники. И на базу тоже. Это нормальное явление. Кто-то верит в бога, у каждого своя религия. Не надо на эту тему разговаривать», — сказал «СЭ» Глушаков.

Ранее СМИ сообщали, что «Химки» пригласили священника для того, чтобы снять проклятье с команды.

Подмосковная команда 4 ноября обыграла «Оренбург» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ и прервала серию из 11 матчей без побед (девять поражений, две ничьи) в чемпионате России. Подопечные Гогниева занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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