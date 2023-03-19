Полузащитник «Химок» Главчич опроверг информацию о конфликте Гогниева с футболистами команды

Сегодня, 16:44
Полузащитник «Химок» Неманья Главчич опроверг информацию о конфликте главного тренера команды Спартака Гогниева с футболистами.
— Появлялась информация, что в «Химках» конфликт между тренером и игроками. Это правда?
— Нет.
— Все хорошо?
— Конечно.
— Много перемен и слухов, не мешают играть?
— Эти вещи для меня неинтересны. Я просто хочу быть профессионалом. У нас есть необходимые качества для того, чтобы остаться в РПЛ. И все будет получаться.
— Комфортно чувствуете себя в команде?
— Да. Чувствую себя комфортно. Пришли два новых игрока. Все будет нормально.
10 марта появилась информация о том, что Гогниев едва не подрался с защитником Дмитрием Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым.