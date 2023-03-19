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Полузащитник «Химок» Главчич опроверг информацию о конфликте Гогниева с футболистами команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Неманья Главчич опроверг информацию о конфликте главного тренера команды Спартака Гогниева с футболистами.

— Появлялась информация, что в «Химках» конфликт между тренером и игроками. Это правда?

— Нет.

— Все хорошо?

— Конечно.

— Много перемен и слухов, не мешают играть?

— Эти вещи для меня неинтересны. Я просто хочу быть профессионалом. У нас есть необходимые качества для того, чтобы остаться в РПЛ. И все будет получаться.

— Комфортно чувствуете себя в команде?

— Да. Чувствую себя комфортно. Пришли два новых игрока. Все будет нормально.

10 марта появилась информация о том, что Гогниев едва не подрался с защитником Дмитрием Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым.

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Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Неманья Главчич
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