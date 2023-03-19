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Полузащитник «Химок» Главчич верит в то, что команда улучшим свое положение в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Неманья Главчич после поражения в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) поделился мнением об итога встречи.

— Да, игра была сложная. Сначала я думал, должно быть лучше. Но потом была красная карточка и недостаток игроков на поле. Я думаю, мы сыграли неплохо. Просто у нас было на одного футболиста меньше.

— Идову долго общался с судьей по поводу пенальти в ворота «Химок». Он что-то говорил про это?

— Не знаю, между таймами я был на поле. Разминался. Ситуацию пока не видели. Не знаю, что сказать. Судья назначил пенальти, значит, это пенальти.

— Какая атмосфера в «Химках»? В команде много новичков.

— Да, очень много новых игроков. И, я думаю, хороших. Надо тренироваться и тренироваться, снова и снова. И тогда результат появится.

— Тебя удивило, что многие игроки ушли?

— Сложная ситуация, да. Но это футбол.

Футболист также поделился мнением, способна ли команда улучшить свое турнирное положение.

— Конечно. Когда я приехал в прошлом году, тоже была такая ситуация. Сначала у нас было три неудачных игры, а потом пошли результаты.

— Вы не устали все время вырываться из зоны вылета?

— Знаете, я игрок «Химок». Я должен всегда полностью отдаваться за команду. У нас будут хорошие моменты.

«Химки» располагаются на 15-м месте с 13 очками за 20 матчей.

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ФК Ростов
ФК Химки
Неманья Главчич
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