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Гулиев: «Проблемы «Химок» идут от головы, каждому надо в себе разобраться»

Мария Гусева
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 22-го тура РПЛ.

«Да, мы неплохо начали, — цитирует «РБ Спорт» Гулиева. — Но это не первая игра, которую мы неплохо начинаем. Но потом бывает череда ошибок и потом начинаются проблемы. Где-то уверенность пропадает. Отдаем инициативу соперникам. Надо нам в этом компоненте добавлять. Как исправить? Я думаю, что от головы это идет. Каждому просто надо в своей голове разобраться. Пока каждый в голове не разберется, не получится».

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ayaz-guliev-problemy-himok-idut-ot-golovy-kazhdomu-nado-v-sebe-razobrat-sya/
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