Гулиев: «Проблемы «Химок» идут от головы, каждому надо в себе разобраться»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 22-го тура РПЛ.

«Да, мы неплохо начали, — цитирует «РБ Спорт» Гулиева. — Но это не первая игра, которую мы неплохо начинаем. Но потом бывает череда ошибок и потом начинаются проблемы. Где-то уверенность пропадает. Отдаем инициативу соперникам. Надо нам в этом компоненте добавлять. Как исправить? Я думаю, что от головы это идет. Каждому просто надо в своей голове разобраться. Пока каждый в голове не разберется, не получится».