Гулиев рассказал о возвращении в состав: «Историю с Гогниевым сильно раздули»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал корреспонденту «СЭ» о том, как вернулся в состав команды.

«Историю с Гогниевым сильно раздули. Ничего криминального не было. Было недопонимание, что-то на повышенных тонах. Но в итоге обо всем поговорили и все нормально. Как узнал о возвращении в состав? Мы разговаривали с Гогниевым. Понимал, что к чему-то придем. Вот и все. Мы поговорили с ним лично обо всем», — сказал Гулиев «СЭ».

10 марта появилась информация о том, что Гогниев едва не подрался с Гулиевым и Тихим во время тренировки «Химок».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах. 3 апреля он покинул свой пост.