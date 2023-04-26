Полузащитник «Химок» Хубулов: «Премиальные за победу над «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком»? Сказали, что-то будет»

Полузащитник «Химок» Владимир Хубулов ответил «СЭ» на вопрос о премиальных за победу в трех предстоящих матчах.

«Премиальные за победу над «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком»? Сказали, что-то будет, но еще не сказали, что. Возможно, какое-то финансовое вознаграждение», — сказал Хубулов «СЭ».

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками после 24 туров сезона-2022/23. В 25-м туре подмосковная команда встретится с «Локомотивом» (30 апреля), в 26-м — с «Динамо» (6 мая), а в 27-м — со «Спартаком» (13 мая).