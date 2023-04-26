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Сегодня, 11:05

Полузащитник «Химок» Хубулов: «Как обыгрывать «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» нам расскажет тренер»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Владимир Хубулов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о предстоящих матчах команды против московских топ-клубов.

«Есть ли вера, что в матчах против «Локомотива», «Динамо» и «Спартака» можно заработать приличное количество очков? Вера есть всегда. Думаю, как их обыгрывать нам расскажет тренер. Какое количество очков в следующих матчах можно назвать успехом? Постараемся набрать максимальное количество. А дальше будет, как предписано», — сказал Хубулов «СЭ».

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками после 24 туров сезона-2022/23. В 25-м туре подмосковная команда встретится с «Локомотивом» (30 апреля), в 26-м — с «Динамо» (6 мая), а в 27-м — со «Спартаком» (13 мая).

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