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Сегодня, 14:57

Полузащитник «Химок» Камышев расторг контракт с клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Камышев сообщил, что расторг контракт с клубом.

«Я расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Руки пожали и разорвали соглашение. Ни с кем не ругался. Есть ли у меня переговоры с какими-то командами? Веду, но конкретики нет. Есть желание играть в футбол на высоком уровне. Где — посмотрим. Общаюсь ли с клубами РПЛ? Разговор ведем. Но, честно, не знаю, когда все определится. Пока нахожусь в отпуске, дома», — приводит «РБ Спорт» слова Камышева.

Камышев выступал за «Химки» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-il-ya-kamy-shev-rastorg-kontrakt-s-himkami/
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РПЛ
ФК Химки
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