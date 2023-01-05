Полузащитник «Химок» Камышев расторг контракт с клубом

Полузащитник «Химок» Илья Камышев сообщил, что расторг контракт с клубом.

«Я расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Руки пожали и разорвали соглашение. Ни с кем не ругался. Есть ли у меня переговоры с какими-то командами? Веду, но конкретики нет. Есть желание играть в футбол на высоком уровне. Где — посмотрим. Общаюсь ли с клубами РПЛ? Разговор ведем. Но, честно, не знаю, когда все определится. Пока нахожусь в отпуске, дома», — приводит «РБ Спорт» слова Камышева.

Камышев выступал за «Химки» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за команду.