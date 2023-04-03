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Сегодня, 15:08

Хавбек «Химок» Каргинов: «Предпочту сыграть с профессиональной командой, а не с медийной»

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Полузащитник «Химок» Георгий Каргинов рассказал о своем отношении к медиафутболу и порассуждал о возможности сыграть товарищеский матч с медийным клубом.

«Положительно отношусь к этой истории [медиафутболу]. Слежу за 2DROTS и «Амкалом», смотрю игры медийных команд. Хотелось бы с кем-нибудь из медийных команд сыграть товарищеский матч? Наверное, хотелось бы, но никогда об этом не думал. Сейчас в первый раз размышляю над этим.
Что бы выбрал — играть товарищеские матчи с профессиональными клубами или медийными? Я предпочту сыграть товарищеский матч с профессиональной командой, а не с медийной. Это для меня полезнее, чем какие-то другие игры», — приводит слова Каргинова Metaratings.ru.

«Химки» с 13 набранными очками занимают 15-е место после 21-го тура РПЛ.

Во время мартовской паузы на международные матчи сборных клубы РПЛ провели матчи с медийными командами: ЦСКА проиграл 2Drots (1:2), «Оренбург» разгромил «Броук Бойз» (9:0), а «Крылья Советов» обыграли сборную медиалиги (4:0).

Источник: https://metaratings.ru/news/khavbek-khimok-karginov-luchshe-sygrat-tovarisheskii-match-s-professionalnoi-komandoi-chem-s-mediinoi-240382/
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