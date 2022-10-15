Полузащитник «Химок» Кухарчук недоволен ничьей с «Факелом»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал ничью с «Факелом» (0:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Рассчитывали на победу, должны были выигрывать, много моментов создали. 0:0 — результатом не удовлетворены.

— Как оцениваете позицию клуба в турнирной таблице?

— Мы 100 процентов должны быть выше.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 13 матчах.