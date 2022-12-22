Илья Кухарчук: «Сейчас думаю о восстановлении от травмы, которая у меня была»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о своем восстановлении после травмы.

— Я старался не пропускать матчи чемпионата мира, — цитирует «РБ Спорт» Кухарчука. — Пытался совмещать просмотр с восстановительными процедурами.

— В отпуск не полетите?

— Уже нет. Времени не осталось. В этом году вообще непросто все сложилось. В первую очередь сейчас думаю о восстановлении от травмы, которая у меня была.

— Сейчас травма не беспокоит?

— Сейчас нет. Все отлично.

Последний раз Кухарчук выходил на поле за «Химки» в матче против «Спартака» (0:5), который прошел 23 октября. В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел за подмосковный клуб 8 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.