Полузащитник «Химок» Мирзов уверен, что команда сохранит место в РПЛ

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о положении дел в подмосковной команде.

«Игра у нас есть, моменты есть, просто нужно в психологическом плане сделать шажок. Столько игр не побеждаем, это нагнетается, результат давит. Надеюсь, в матчах с конкурентами мы все исправим», — приводит «РБ Спорт» слова 29-летнего футболиста.

Также он уверен, что команда сохранит место в РПЛ.

«Уверен. В первую очередь — исходя из того, какая у нас команда, есть амбиции. Это даст результат», — добавил полузащитник.

После 11-го тура РПЛ подмосковный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице (8 очков). 7 октября «Химки» сыграют с «Уралом». Матч пройдет в 17.30 по московскому времени.