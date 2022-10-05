Полузащитник «Химок» Мирзов уверен, что команда сохранит место в РПЛ

Сегодня, 15:21
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал о положении дел в подмосковной команде.
«Игра у нас есть, моменты есть, просто нужно в психологическом плане сделать шажок. Столько игр не побеждаем, это нагнетается, результат давит. Надеюсь, в матчах с конкурентами мы все исправим», — приводит «РБ Спорт» слова 29-летнего футболиста.
Также он уверен, что команда сохранит место в РПЛ.
«Уверен. В первую очередь — исходя из того, какая у нас команда, есть амбиции. Это даст результат», — добавил полузащитник.
После 11-го тура РПЛ подмосковный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице (8 очков). 7 октября «Химки» сыграют с «Уралом». Матч пройдет в 17.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования