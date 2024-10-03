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Сегодня, 22:43

Полузащитник «Химок» Панченко: «Мы настраивались на другой результат в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Кирилл Панченко прокомментировал выступление команды в первой трети сезона РПЛ.

«Сложно сказать, почему пока не получается. Понятно, что «Химки» настраивались немного на другой результат в РПЛ. Понятно, что в последних двух матчах нужно было добирать очки свои, мы надеялись на это. Ну ничего. Есть еще время. Сейчас происходит становление команды. Летнее трансферное окно закрылось. Все сыгрываются, привыкают друг к другу. У нас коллектив хороший. Думаю, у нас все будет нормально», — цитирует Панченко «РБ Спорт».

После 10 туров «Химки» с 8 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Кирилл Панченко
Футбол
РПЛ
ФК Химки

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