Сегодня, 15:00
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от первого круга РПЛ.
«Конечно, хотелось бы большего, но довольствуемся тем, что есть. Да, где-то недобрали, где-то можно было и получше сыграть, но, повторюсь, мы довольны тем, что есть. Но все равно мы будем стараться исправлять ситуацию, потому что никто в команде не согласен с тем местом в таблице, на котором мы находимся сейчас», — сказал Мирзов «СЭ».
Также полузащитник «Химок» назвал лучшие матчи команды в первой половине чемпионата.
«Наш лучший матч? У нас было несколько хороших игр: «Локомотив» побеждали, с «Зенитом» тоже были близки к этому, но на девяностой пропустили», — добавил Мирзов.
После 16 туров «Химки» с 13 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
(Денис Сафронов)
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)