Мирзов — о Гогниеве: «Приятно, что такой эмоциональный тренер есть у нас»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов поделился эмоциями после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

— Мы выходим на поле. Думаем только об игре. Нужно исправить ситуацию. Нет оправданий.

Получил желтую — не очень. Да, касание было, но зачем еще давать карточку? Не понимаю. Понятно, что есть касание. Но не понятно, зачем судья дал желтую. Это его мнение. Человек задевает ногой, касание есть. Обидно, что это именно четвертая желтая. Очень обидно.

— Гогниев близкий тренер по менталитету?

— Чувствую, что да. До этого были знакомы. Приятно, что такой эмоциональный тренер есть у нас.

Гогниев и в раздевалке не был спокойным. Мы упустили эту игру, он не был доволен. Обидная игра, моменты были, в целом играли хорошо. В конце могли дожать. Близок ли Гогниев мне по менталитету? Отчасти да. Человек пришел с атакующим виденьем футбола. Мы и до этого были знакомы. Приятно, что такой эмоциональный тренер есть у нас. Он четко показывает, что надо делать на поле.