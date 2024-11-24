Мирзов о задержках зарплат в «Химках»: «Мне она капает на карту вовремя»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос по поводу того, что руководство клуба не выплачивает зарплаты игрокам и персоналу на протяжении двух месяцев. Ранее об этом сообщил «СЭ».

«Выйдет руководство клуба и ответит на этот вопрос. Мне зарплата капает на карту вовремя. Приходит та сумма денег, которая обговаривалась по контракту — ни меньше, ни больше», — сказал Мирзов «СЭ».

Мирзов в этом сезоне провел за «Химки» 19 матчей и забил 2 гола.