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Сегодня, 07:37

Полузащитник «Химок» Вера назвал Джикию главным заводилой команды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера заявил, что считает защитника Георгия Джикию главным заводилой в команде.

«Кто главный авторитет в «Химках»? В футбол все-таки играют 11 на 11, поэтому каждый игрок важен по-своему. Но в раздевалке главный заводила, наверное, Джикия. Он очень здорово доносит свои мысли до всех ребят. Мне очень нравится с ним взаимодействовать», — приводит Legalbet слова Веры.

Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента в сентябре 2024 года. Защитник провел 4 матча в составе подмосковной команды и не отличился результативными действиями.

Источник: Legalbet

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