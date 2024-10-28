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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 03:17

Полузащитник «Химок» Вера о поражении от «Динамо»: «Мы хорошо смотрелись»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в матче 13-го тура РПЛ.

«Мы хорошо смотрелись. Когда счет стал 2:2 — это нас воодушевило. Но когда гости затем вышли вперед, это был не очень приятный момент. Это и помешало набрать очки. Мы пытались это сделать, искали моменты. Но у нас были немного ограниченные движения в том плане, что мы ждали заброс, длинные передачи и были настороже. Это сковывало наши действия в атаке, мешало нам. Нам важно занять любое место, которое позволит остаться в РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Веры.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице с 11 очками.

Источник: Евро-Футбол.Ру

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