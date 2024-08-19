Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Вера — о реакции Клаудиньо на судейство: «Иногда злиться на судью — нормально»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Лукас Вера прокомментировал «СЭ» нецензурные слова хавбека «Зенита» Клаудиньо на русском языке после матча 5-го тура РПЛ.

Матч «Химки» — «Зенит» прошел в воскресенье, 18 августа и завершился вничью — 1:1. После игры Клаудиньо произнес несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее бразилец раскритиковал судейство в матче.

«Иногда злиться на судью — нормально. Но я не люблю много говорить об арбитрах. Они, как и мы, совершают ошибки. Это нормально», — сказал Вера «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 13 очками в 5 матчах, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 очко. «Химки» занимают девятое место с 5 очками.

0
Читайте также
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Бастрыкин поставил на контроль проверку данных о банкете в колонии в Мордовии
Умер российский бодибилдер Евгений Мишин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Агаларов рассказал о личных целях на сезон-2024/25
«Акрон» — «Рубин»: Палиенко вывел хозяев вперед
Гафин: «Динамо» будет прилагать максимум усилий, чтобы добраться до первого места»
Вера: «Футболисты «Зенита» не прощают. Не простили и нас»
Сутормин заявил, что мог перейти в «Ростов» еще зимой
Форвард «Краснодара» Мойзес: «Дубль в игре с «Пари НН»? Все дело в менталитете»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Краснодара» Мойзес: «Дубль в игре с «Пари НН»? Все дело в менталитете»

Чистяков назвал конкурентов «Зенита» в текущем сезоне РПЛ