Ахметов о переходе в «Зенит»: «Решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов заявил, что быстро принял предложение клуба из Санкт-Петербурга.

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

«Все произошло быстро — решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность. У меня она уже возникала раньше, но два раза не складывалось. На этот раз все получилось, я счастлив и постараюсь принести клубу много пользы.

Нет, ни с кем не советовался [перед переходом], но со всеми российскими футболистами общаюсь, в сборной вместе были часто. Мостовой, Сутормин, Круговой, всех знаю. Еще с Нуриком знакомы благодаря Зайнутдинову», — цитирует игрока пресс-служба действующих чемпионов России.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.