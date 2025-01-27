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Сегодня, 06:22

Полузащитник Камило не прилетел на сборы «Ахмата» и хочет покинуть клуб

Даниил Аршавский
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Полузащитник Камило Де Оливейра не прибыл на сборы «Ахмата» в Турции и хочет перейти в один из клубов испанской Сегунды, сообщает Metaratings.ru.

Грозненский клуб уже приступил к поискам нового опорного хавбека.

25-летний бразилец присоединился к «Ахмату» в августе 2023 года, подписав контракт до конца сезона-2025/26. В нынешнем сезоне Камило отметился одной результативной передачей в 21 матче за грозненцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ сезона-2024/25 «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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