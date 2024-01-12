Полузащитник Кастаньо присоединится к «Краснодару» на сборах в Дубае

Фелипе Аранго, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, рассказал, что игрок присоединится к клубу на сборах в Дубае.

«Кевин присоединится к «Краснодару» на первом сборе в Дубае. Сейчас он самостоятельно тренируется в Колумбии и уже скоро вылетит в ОАЭ», — цитирует агента «РБ Спорт».

Кастаньо перешел в «Краснодар» из мексиканского «Крус Асуль» на прошлой неделе. На счету 23-летнего футболиста 33 матча за клуб, 2 гола и 3 голевые передачи в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.