Клаудиньо попрощался с «Зенитом» в соцсетях: «Большое спасибо»

Полузащитник Клаудиньо опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором попрощался с «Зенитом».

22 января сине-бело-голубые объявили о переходе 27-летнего футболиста в катарский «Аль-Садд».

«Большое спасибо, «Зенит», — написал Клаудиньо, отметив аккаунт питерского клуба.

Бразилец выступал за команду из Санкт-Петербурга с августа 2021 года. Всего он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок.