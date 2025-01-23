Клаудиньо попрощался с «Зенитом» в соцсетях: «Большое спасибо»

Сегодня, 20:40
Полузащитник Клаудиньо опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором попрощался с «Зенитом».
22 января сине-бело-голубые объявили о переходе 27-летнего футболиста в катарский «Аль-Садд».
«Большое спасибо, «Зенит», — написал Клаудиньо, отметив аккаунт питерского клуба.
Бразилец выступал за команду из Санкт-Петербурга с августа 2021 года. Всего он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок.