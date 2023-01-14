Полузащитник Кучаев специально приехал на сборы ЦСКА без телефона

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как идет работа на первом тренировочном сборе команды.
— Очень рад полноценным тренировкам — из-за повреждения я пропускал последние игры первой части сезона и тренировался индивидуально. В отпуске, конечно же, тоже много работал в зале, выполнял программу, которую каждому игроку выдал тренерский штаб.
— Позади первая неделя тренировок. Как оценишь?
— Нагрузки тяжелые. Все-таки была большая пауза, плюс до этого я не играл пару месяцев. Набирать сейчас не так просто, но сборы на то и сборы! Тут надо выкладываться на полную, закладывать базу. Хорошо, что сборы длинные, есть время хорошо подготовить себя к сезону.
— Ты единственный футболист, который приехал на сборы без телефона.
— Ха-ха, да! Полная концентрация на работе. Зато открыл для себя много нового.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования