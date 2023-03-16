Полузащитник «Краснодара» Ахметов: «Ивич — очень требовательный тренер, потихоньку привыкаем к нему»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился мнением о работе с главным тренером Владимиром Ивичем.

«Мы потихоньку привыкаем к нему, а он к нам. Никаких пока неожиданностей не заметил. Но могу сказать, что Ивич — очень требовательный тренер. Дисциплина на первом месте», — приводит «РБ Спорт» слова Ахметова.

Сербский специалист возглавил «Краснодар» в январе этого года. Команда за 19 туров набрала 29 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В 20-м туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет 18 марта и начнется в 19.30 по московскому времени.