Полузащитник «Краснодара» Ахметов: «Зенит» всегда хочет выигрывать и доминировать на своей арене"

Сегодня, 19:38
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в матче 27-го тура РПЛ.
— Хотели выиграть — не получилось. Играется ли на «Газпром Арене» по-особенному? Здесь всегда тяжело играть, потому что «Зенит» всегда хочет выигрывать и доминировать на своей арене. Хоть они уже и стали чемпионами, играть нелегко, — сказал Ахметов.
— Почему сегодня не получилась ваша фирменная штука, когда вы всех обыгрываете?
— Потому что я больше играл в полузащите и мало было ситуаций один в один.
— Не хватало ли вам тех футболистов, которых берегут к Кубку?
— Конечно. Каждый игрок важен для нас. Получили другие ребята шанс.
Этот матч стал для «Зенита» первым в статусе чемпиона России. «Краснодар» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
(Георгий Горностаев)