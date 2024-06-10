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Сегодня, 09:00

Черников: «После первой части сезона поняли, что можем бороться за чемпионство»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Тюкавин и Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в минувшем сезоне РПЛ.

— В какой момент вы поняли, что можете бороться за чемпионство?

— Думаю, что это произошло после первой части сезона. Оставалось двенадцать матчей, и мы чувствовали, что это реально.

— Чемпионскую гонку успели прозвать чемпионской возней. Это похоже на правду?

— Думаю, можно и так сказать.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Александр Черников (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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