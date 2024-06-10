Черников: «После первой части сезона поняли, что можем бороться за чемпионство»

Сегодня, 09:00
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в минувшем сезоне РПЛ.
— В какой момент вы поняли, что можете бороться за чемпионство?
— Думаю, что это произошло после первой части сезона. Оставалось двенадцать матчей, и мы чувствовали, что это реально.
— Чемпионскую гонку успели прозвать чемпионской возней. Это похоже на правду?
— Думаю, можно и так сказать.
По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова