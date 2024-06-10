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Сегодня, 08:45

Черников: «Галицкий хочет добиваться побед красивой игрой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» рассказал об общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— Давай вернемся в начало сезона. С какой целью вы его начинали?

— У нас нет такого, чтобы перед началом сезона нам четко обрисовывали задачи. Мы играем в таком клубе, где предельно понятно, что нам нужно и чего мы хотим добиться. Хотим завоевывать трофеи. Каждый, кто приходит в клуб, это понимает.

— Про Сергея Галицкого говорят, что он не требует результата, приоритет — игра. Ты слышал такое лично от него? Общаетесь ли в целом?

— Мы периодически общаемся. Он часто приезжает на базу, проводит время с командой. На тренировках почти всегда с кем-то разговаривает. Но мы в основном говорим не о футболе. Я знаю, что он счастлив, когда мы играем красиво и у нас получается демонстрировать качественное содержание футбола, тем более если мы побеждаем. Сергей Николаевич хочет добиваться побед красивой игрой.

— О чем можно поговорить с Галицким кроме футбола?

— Обо всем! Он часто сам начинает разговор, может спросить, как дела у семьи. У иностранцев интересуется, как им живется в Краснодаре и чем он может помочь.

— Помогал тебе чем-то?

— Я с 12 лет в Краснодаре живу. Так что сложностей не возникает. Но он всегда готов помочь.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Александр Черников (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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