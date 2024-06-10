Черников — об эмоциях после матча с «Динамо»: «В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях после победы над «Динамо» (1:0) в 30-м туре РПЛ.

— Пару лет назад ты сказал: «Я ненавижу проигрывать нигде». Первые эмоции после матча с «Динамо»?

— Никаких. Просто увидел, что стадион, ребята и тренерский штаб не радовались после свистка, несмотря на победу. Понял, что «Зенит» — чемпион. На тот момент был опустошен и зол. Для меня вообще не существует второго или третьего места.

— Кстати, в Питере матч заканчивался чуть позже вашего.

— Не знал об этом. После финального свистка просто пошел в центральный круг, а потом к трибунам.

— Личка признался, что игроки «Динамо» плакали после матча. Что было в вашей раздевалке?

— У нас тоже были слезы, пустые взгляды и тишина. Понимали, что провели неплохой сезон, но в конце немного не хватило стабильности.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова