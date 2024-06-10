Черников: «Еще перед матчем с «Сочи» понял, что мы упустили чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях после завершения сезона.

— Чувствовал опустошение после сезона?

— У меня были двоякие эмоции. С одной стороны, мы старались сделать все для победы, но не все зависело от нас. Надеялся до последнего. С другой стороны, понимал, что мы раньше упустили чемпионство, потому что допустили ошибки, которые нельзя было допускать.

— Когда понял, что шансы на чемпионство уплывают?

— Еще перед «Сочи». Нет какого-то одного ключевого момента. Но есть цепочка событий, из-за которых мы потеряли очень важные очки.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова