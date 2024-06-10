Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Черников назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Черников.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лучших игроках минувшего сезона РПЛ.

— Топ-3 футболистов сезона по твоей версии?

— Сперцян, Джон (Кордоба), Мотя (Сафонов).

— При этом все трое могут покинуть команду. Нет ощущения, что «Краснодар», который боролся за чемпионство в минувшем сезоне, может разрушиться и придется выстраивать все с нуля?

— Это все «если». Поживем — увидим.

— Никого из других команд не отметишь?

— Добавлю Максима Глушенкова.

— Чем объясняешь успешность вашей связки со Сперцяном и Кривцовым?

— Ничего сверхъестественного, просто мы очень хорошие друзья, часто общаемся. С Эдиком вместе с академии и понимаем друг друга без слов. Кривой (Кривцов) с нами на одной волне.

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.

«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова

Александр Черников (футбол)
Джон Кордоба
Матвей Сафонов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Максим Глушенков
7
0
Читайте также
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Германия сыграет в группе А Евро-2024 с Шотландией, Венгрией и Швейцарией
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Локомотив» объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Воробьева
Жеребьевка групп РПЛ в Кубке России: время начала и где смотреть трансляцию
Черников не считает себя грубым игроком: «Агрессивно иду от большого желания побеждать»
Черников — о ситуации с Безруковым: «Не понимаю, почему вокруг него такие разборки»
Черников — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Матвей — вратарь уровня европейского топ-клуба»
Черников ответил на вопрос о своем будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Черников ответил на вопрос о своем будущем

Черников — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Матвей — вратарь уровня европейского топ-клуба»