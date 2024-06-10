Черников назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Сегодня, 10:30
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лучших игроках минувшего сезона РПЛ.
— Топ-3 футболистов сезона по твоей версии?
— Сперцян, Джон (Кордоба), Мотя (Сафонов).
— При этом все трое могут покинуть команду. Нет ощущения, что «Краснодар», который боролся за чемпионство в минувшем сезоне, может разрушиться и придется выстраивать все с нуля?
— Это все «если». Поживем — увидим.
— Никого из других команд не отметишь?
— Добавлю Максима Глушенкова.
— Чем объясняешь успешность вашей связки со Сперцяном и Кривцовым?
— Ничего сверхъестественного, просто мы очень хорошие друзья, часто общаемся. С Эдиком вместе с академии и понимаем друг друга без слов. Кривой (Кривцов) с нами на одной волне.
По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив «Зениту» одно очко в таблице.
«В раздевалке были слезы, пустые взгляды и тишина». Интервью Черникова