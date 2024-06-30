Полузащитник «Краснодара» Баньяц может вернуться в Сербию

Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц близок к возвращению на родину, сообщает «РБ Спорт». Клуб «ТСЦ Бачка Топола» заинтересован в аренде игрока с последеющем правом выкупа.

В сезоне-2023/24 РПЛ 24-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Контракт игрока с «Краснодаром» ассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt Оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

«Бачка Топола» стала бронзовым призером прошедшего чемпионата Сербии и выступит в еврокубках.