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Сегодня, 19:35

Полузащитник «Краснодара» Баньяц назвал самого сложного соперника в чемпионате России

Алина Савинова
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Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, какую команду считает самым сильным соперником в чемпионате России.

«Думаю, что «Спартак». С ним было непросто. Слышал, что это самая популярная команда России, у нее много болельщиков. Но и у нас в Краснодаре нередко собирается полный стадион», — приводит «РБ Спорт» слова Баньяца.

Также он ответил на вопрос, можно ли конкурировать с «Зенитом».

«Да, конечно. Когда мы играли против них, мы были не хуже. Они такие же футболисты, как и мы. Конечно, футболисты у них топ-класса, но все возможно», — добавил серб.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 17 туров. «Зенит» лидирует, набрав 42 очка. «Спартак» расположился на второй строчке (36 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-ban-yats-nazval-samogo-slozhnogo-sopernika-v-rossii/
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Михайло Баньяц
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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