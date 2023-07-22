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Сегодня, 13:22

Баньяц сравнил Кривцова с Дзюбой: «В раздевалке ставит музыку, постоянно улыбается»

Микеле Антонов
Корреспондент
Никита Кривцов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал «СЭ» победу над «Динамо» (3:1) в матче первого тура РПЛ.

«Игра с «Динамо» была очень важной для нас. Поздравляю всю команду. Здорово начать сезон с такой хорошей победы. Нам нужно играть в каждом матче так, как с «Динамо».

— Никита Кривцов прошел с колонкой включенной почти на максимум. Что вы делали в раздевалке?

— Он сумасшедший! (смеется). Он у нас отвечает за атмосферу в раздевалке: каждый раз ставит музыку, постоянно улыбается.

— Возможно, как Дзюба, который постоянно шутит?

— Не знаю, он моложе. Возможно, посмотрим ха-ха.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
Никита Кривцов
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