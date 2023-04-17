Полузащитник «Краснодара» Батчи рассказал, что ему нравится работать с Ивичем

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о работе с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Мне нравится работать с мистером, команда постепенно принимает его требования и идеи. Он действительно жесток, когда этого требует ситуация. Тренер не может быть всегда мягок с игроками, особенно на таком высоком уровне. Ивич меняет наш подход к игре. Мы выигрываем и это хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Батчи.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе этого года. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков.