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Сегодня, 17:33

Полузащитник «Краснодара» Батчи рассказал, что ему нравится работать с Ивичем

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о работе с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Мне нравится работать с мистером, команда постепенно принимает его требования и идеи. Он действительно жесток, когда этого требует ситуация. Тренер не может быть всегда мягок с игроками, особенно на таком высоком уровне. Ивич меняет наш подход к игре. Мы выигрываем и это хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Батчи.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе этого года. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhoau-batchi-mne-nravitsya-rabotat-s-ivichem-my-postepenno-prinimaem-ego-trebovaniya/
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