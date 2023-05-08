Батчи — о встрече с Путиным: «Кто знает, может быть, получится когда-то»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о возможном получении российского гражданства.

«Я пока не думаю о получении российского гражданства, но все может быть, ха-ха. Хотел бы я встретиться с президентом России? Вот это вопрос, никогда не думал об этой возможности. Но кто знает, может быть, получится когда-то», — приводит «РБ Спорт» слова Батчи.

Полузащитник перешел в «Краснодар» в сентябре 2022 года из «Шавиша». В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах за краснодарскую команду во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи. Контракт Батчи с россисйким клубом рассчитан до июня 2024 года.