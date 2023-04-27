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Полузащитник «Краснодара» Боржес полностью восстановится к началу следующего сезона

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес вернется в строй только к началу следующего сезона.

В матче против «Спартака» в 24-м туре РПЛ (3:4) хавбек столкнулся с защитником красно-белых Георгием Джикией и упал на газон без сознания. Кади получил перелом лицевой кости и был доставлен в Боткинскую больницу.

«После полученной травмы реабилитация будет длиться 15-20 дней, затем тщательное восстановление в районе одного-двух месяцев. Также все это время игрок будет носить специальную защитную маску. Скорее всего, Кади вернется в строй уже на летних сборах «Краснодара» для подготовки к следующему сезону», — цитирует Боржеса Sport24.

В составе «Краснодара» бразилец провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-27-poluzashchitnik-krasnodara-borzhes-vernetsya-v-stroy-tolko-k-nachalu-sleduyushchego-sezona
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