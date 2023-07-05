Полузащитник «Краснодара» Черников: «Новый сезон начну в маске»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о своем восстановлении.

«Чувствую себя хорошо, хотя и немного болевые моменты присутствуют. Пока буду играть и тренироваться в маске. Новый сезон точно начну так», — приводит «РБ Спорт» слова Черникова.

В минувшем сезоне в полуфинале FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (2:2, пенальти — 3:0) Черников столкнулся с полузащитником самарской команды Амаром Рахмановичем, после чего покинул поле в сопровождении медиков. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести.

«Быки» по итогам сезона-2022/23 финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.