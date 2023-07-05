Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:27

Полузащитник «Краснодара» Черников: «Новый сезон начну в маске»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о своем восстановлении.

«Чувствую себя хорошо, хотя и немного болевые моменты присутствуют. Пока буду играть и тренироваться в маске. Новый сезон точно начну так», — приводит «РБ Спорт» слова Черникова.

В минувшем сезоне в полуфинале FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (2:2, пенальти — 3:0) Черников столкнулся с полузащитником самарской команды Амаром Рахмановичем, после чего покинул поле в сопровождении медиков. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести.

«Быки» по итогам сезона-2022/23 финишировали на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-chernikov-novy-j-sezon-nachnu-v-maske/
Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Биатлонистка Жюли Симон обвиняется в мошенничестве с банковскими картами
Менеджер команды Федора Емельяненко: «Для белгородских спортивных чиновников нас будто нет»
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Бальде, Зиньковский и Лайкин — в стартовом составе «Спартака» на первый матч межсезонья против «Торпедо»
Агент Бальде заявил, что футболист готов сражаться за место в составе «Спартака»
Писарский, Гарре и еще два игрока «Крыльев» сменили игровые номера
РПЛ, таблица переходов лета: «Спартаку» интересен защитник «Тоттенхэма», Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
Чанов: «Приостановка контрактов Эджуке и Сигурдссона не должна быть неожиданностью для ЦСКА»
«Пари НН» арендовал защитника «Спартака» Толстопятова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бальде заявил, что футболист готов сражаться за место в составе «Спартака»

Sport24: сотрудник ХК «Авангард» Белых станет исполнительным директором «Спартака»