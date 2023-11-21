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Сегодня, 09:30

Черников: «Чемпионский дух у «Краснодара» есть и всегда был»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил «СЭ» на вопрос, есть ли у его команды чемпионский дух.

«Он есть и всегда был. Матч с «Ростовом» тому пример. Если мы начали выгрызать такие матчи, то это говорит о чем-то. Видна работа всей команды и тренерского штаба. «Краснодар» — топ-клуб России. Сюда ты обязан приходить с менталитетом победителя», — сказал Черников «СЭ».

По итогам первых 15 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 32 очками. На 2 очка от него отстает идущий вторым «Зенит», на третьей строчке — «Динамо» с 25 очками.

Александр Черников
Футбол
ФК Краснодар
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