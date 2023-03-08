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Сегодня, 16:59

Два футболиста «Краснодара» вызваны в сборную Армении

Руслан Минаев
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и защитник молодежной команды «быков» Георгий Арутюнян вызваны для участия в сборе национальной команды Армении, сообщает пресс-служба российского клуба.

25 марта в Ереване (Армения) состоится матч отборочного раунда чемпионата Европы-2024 Армения — Турция.

Для 18-летнего Арутюняна это дебютный вызов во взрослую сборную Армении. В этом сезоне на счету защитника 7 матчей в первой лиге за «Краснодар-2» и 13 игр за «молодежку», в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

На счету 22-летнего Сперцяна в этом сезоне 24 матча, 11 голов и 7 результативных передач за «Краснодар» во всех турнирах.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=143449
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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